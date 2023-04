Надел белую футболку и кардиган: звезда "Одни из нас" Педро Паскаль на красной дорожке

В пятницу, 31 марта, в Голливуде состоялась вечеринка и показ третьего сезона сериала "Мандалорец" - спин-оффа "Звездных войн". Среди гостей мероприятия была главная звезда шоу - 48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль.

В сериале Педро исполнил роль охотника за головами Мандалорца. Его персонаж особо полюбился зрителям, поэтому к нему было много интереса на мероприятии.

Паскаль выбрал для своего появления на публике простую белую футболку, теплый кардиган и штаны оливкового цвета. Также он обул ботинки и надел очки для зрения.

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Напомним, помимо "Мандалорца" актер совсем недавно "завирусился" благодаря другому проекту - мини-сериалу "Одни из нас", основанному на культовой компьютерной игре 2013 года The Last of Us. По некоторым данным, Паскаль получил 600 тысяч долларов США за один эпизод, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых звезд американского телевидения.

