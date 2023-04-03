Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надел белую футболку и кардиган: звезда "Одни из нас" Педро Паскаль на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
383
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надел белую футболку и кардиган: звезда "Одни из нас" Педро Паскаль на красной дорожке

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Актер вышел на красную дорожку в лаконичном образе.

В пятницу, 31 марта, в Голливуде состоялась вечеринка и показ третьего сезона сериала "Мандалорец" - спин-оффа "Звездных войн". Среди гостей мероприятия была главная звезда шоу - 48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль.

В сериале Педро исполнил роль охотника за головами Мандалорца. Его персонаж особо полюбился зрителям, поэтому к нему было много интереса на мероприятии.

Паскаль выбрал для своего появления на публике простую белую футболку, теплый кардиган и штаны оливкового цвета. Также он обул ботинки и надел очки для зрения.

Педро Паскаль / © Associated Press
Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Напомним, помимо "Мандалорца" актер совсем недавно "завирусился" благодаря другому проекту - мини-сериалу "Одни из нас", основанному на культовой компьютерной игре 2013 года The Last of Us. По некоторым данным, Паскаль получил 600 тысяч долларов США за один эпизод, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых звезд американского телевидения.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
383
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация