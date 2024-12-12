Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надел красный шарф на шею: 60-летний Киану Ривз посетил премьеру "Еж Соник 3"

Надел красный шарф на шею: 60-летний Киану Ривз посетил премьеру "Еж Соник 3"

Киану Ривз / Фото: Associated Press

Мероприятие состоялось в Лондоне.

Звезда "Матрицы" - 60-летний актер Киану Ривз - посетил премьеру третьей части фильма "Еж Соник", который основанный на серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega.

Актер озвучил одного из персонажей, поэтому появился среди гостей мероприятия. Одет Ривз был просто, но довольно ярко, ведь на нем был темно-зеленый вельветовый костюм, который он носил в сочетании с красным шарфом.

Образ для премьеры он дополнил коричневыми ботинками со шнуровкой. Волосы Киану уложил в небрежную прическу, а также отрастил довольно длинную бороду, в которой уже видно седину.

Киану Ривз / © Associated Press
Киану Ривз / Фото: Associated Press

Свою возлюбленную художницу и скульптора Александру Грант, которая младше его на 9 лет, он на это мероприятие не взял, хотя ранее пара неоднократно появлялась вместе на публике.

Читайте также:

Первый скандал на нацотборе: один из участников признался в прослушивании русскоязычных песен

Первый скандал на нацотборе: один из участников признался в прослушивании русскоязычных песен

Похожие темы:

Следующая публикация