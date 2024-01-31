Надел на лицо маску из ткани: скандальный Канье Уэст в странном наряде пришел поддержать друга

После этого мероприятия артист опять оказался в центре скандала.

Рэпер и скандалист Канье Уэст появился на улице в Лос-Анджелесе, чтобы поддержать своего друга - певца и автора песен Чарли Уилсона, который получил почетную звезду на Голливудской Аллее славы.

Канье Уэст и Чарли Уилсон / Фото: Associated Press

Уэст появился на публике без своей эпатажной возлюбленной Бьянки Цензори, которая часто одевается слишком вызывающе. Вместо этого он решил сам привлечь всеобщее внимание образом, поскольку надел свой любимый образ - объемную кожаную куртку, штаны с потертостями и резиновые ботинки.

Также на лице у рэпера была эпатажная черная маска из ткани, которая полностью его закрывала. Видел что-ка Уэст из-под такого аксессуара - неизвестно.

Канье Уэст / Фото: Associated Press

Завершали его образ большие черные перчатки, напоминающие резиновые.

Канье Уэст / Фото: Associated Press

Вероятно, такой образ бывший муж Ким Кардашьян выбрал из-за пристального внимания журналистов и папарацци к его персоне, особенно после начала отношений с Цензори. В день открытия звезды на Голливудской Аллее славы он даже опять попал в очередной скандал - артист набросился на журналистку, публично обругал ее и вырвал из ее рук телефон.

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