Надел сабо-лягушки, как у принцев Уильяма и Гарри в детстве: сына Бекхэмов заметили на Неделе моды

Круз Бекхэм и Джеки Апоcтел / © Getty Images

20-летний Круз Бекхэм — сын британского футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм — проводит сейчас время в Париже. Он прибыл в столицу Франции на Неделю моды в компании своей девушки Джеки Апоcтел.

Пару заметили возле отеля, когда они направлялись на показ мод. Круз — младший из братьев Бекхэм и увлекается музыкой, поэтому, возможно надпись на его белой футболке 24.10.25. — была намеком на будущий релиз. Также он надел мешковатые синие джинсы, серый плащ и оригинальную обувь — зеленые сабо-лягушки от бренда Jw Anderson.

По словам Андерсона, он создал эту обувь из-за своих детских воспоминаний, ведь среди детей 80-х и 90-х такие лягушки были очень популярны. Первым производителем этой забавной обуви был британский бренд Wellipets, поэтому Андерсон решил с ним скооперироваться.

Особенно интересно то, что в 80-х такие сапоги-лягушки очень часто носили два британских принца — Уильям и Гарри.

Принц Уильям, принц Гарри в обуви Wellipets / © Getty Images

Принц Уильям в обуви Wellipets / © Getty Images

В Париже Круз вышел на улицу со своей девушкой. Она также была в спортивной кепке с той же датой. Джеки также работает в музыкальной индустрии, раньше была участницей женской группы Schutz, но с тех пор переключилась с исполнительской карьеры на написание музыки для других исполнителей.

Известно, что Джеки Апостел значительно старше Круза. Их разница в возрасте составляет около 10 лет.