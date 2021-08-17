Надел шубу летом: Джастин Бибер удивил выбором наряда для вечеринки

Артист выбрал нетипичную куртку для жаркой калифорнийской погоды.
В минувшие выходные американский певец Джастин Бибер провел время со своей женой Хейли на родине в Канаде. Там они навестили всех родственников Бибера и побывали на дне рождения его младшей сестры Бэй.
После возвращения в США певец посетил вечеринку друга - австралийского рэпера и певца The Kid LAROI в Лос-Анджелесе, и, судя по сториз парня, Бибер подарил ему часы Rolex.
Но большее внимание привлек не щедрый подарок Бибера, а его внешний вид. Дело в том, что он появился на вечеринке в коричневой шубе, которую сочетал с футболкой и джинсами. Папарацци сделали фото артиста, когда он выходил из автомобиля.
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