Надел слишком длинные штаны: Джастин Бибер оконфузился на прогулке с женой из-за странного образа

Стиль певца очень удивил, ведь штаны ему пришлось практически ловить.
Знаменитые супруги Джастин Бибер и его жена Хейли попали под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда вышли на небольшую прогулку. Пара шла по улице держась за руки и болтая.
Но если Хейли выглядела традиционно роскошно и подчеркнула свою стройную фигуру оверсайз вещами, то Джастин продумал образ не до конца.
Популярный певец был одет в вещи от своего бренда одежды Drew House. Он сочетал джемпер, жилетку и розовую шапку, но больше всего внимания привлекли джинсы Бибера, поскольку они были настолько длинными, что певец буквально на них наступал кроссовками, когда шел.
Хейли же отдала предпочтение любимой кожаной куртке, широким джинсам и полосатому поло. В руке модель несла черную сумку Miu Miu, а также обула туфли от Bottega Veneta. Завершали ее образ солнцезащитніе очки от Saint Laurent.
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