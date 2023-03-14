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Надел слишком длинные штаны: Джастин Бибер оконфузился на прогулке с женой из-за странного образа

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
1 мин
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Надел слишком длинные штаны: Джастин Бибер оконфузился на прогулке с женой из-за странного образа

Джастин и Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Стиль певца очень удивил, ведь штаны ему пришлось практически ловить.

Знаменитые супруги Джастин Бибер и его жена Хейли попали под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда вышли на небольшую прогулку. Пара шла по улице держась за руки и болтая.

Но если Хейли выглядела традиционно роскошно и подчеркнула свою стройную фигуру оверсайз вещами, то Джастин продумал образ не до конца.

Популярный певец был одет в вещи от своего бренда одежды Drew House. Он сочетал джемпер, жилетку и розовую шапку, но больше всего внимания привлекли джинсы Бибера, поскольку они были настолько длинными, что певец буквально на них наступал кроссовками, когда шел.

Джастин и Хейли Бибер / © Getty Images
Джастин и Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Хейли же отдала предпочтение любимой кожаной куртке, широким джинсам и полосатому поло. В руке модель несла черную сумку Miu Miu, а также обула туфли от Bottega Veneta. Завершали ее образ солнцезащитніе очки от Saint Laurent.

Джастин и Хейли Бибер / © Getty Images
Джастин и Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
263
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