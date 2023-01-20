Надел юбку вместо штанов: Роберт Паттинсон пришел в смелом луке на показ Dior

В этом месяце во многих городах стартовали Недели мужской моды, поэтому Модный дом Dior презентовал и свою новую коллекцию. На шоу в Париже, пригласили знаменитостей, инфлюэнсеров, а также друзей бренда, среди которых был и британский актер Роберт Паттинсон.

Для мероприятия Роберт выбрал очень необычный наряд, который отличался от его прежних луков для красных дорожек и премьер. Дело в том, что на звезде "Сумерек" и "Бэтмена" была серая юбка из твидовой ткани чуть ниже колен, которую он сочетал с коричневой шубой из искусственного меха.

Также актер надел черные высокие гольфы и сапоги. Все вещи на нем были, конечно же, от Dior.

Роберт Паттинсон / Фото: Getty Images

Но он не единственный, кто надевал подобные юбки на светские мероприятия. Летом 2022 года на красной дорожке в Берлине Брэд Питт шокировал выбором лука, поскольку тоже надел юбку выше колен, пиджак и розовую мятую рубашку.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

Кстати, юбки, как у Паттинсона, были представлены брендом на показе в коллекции осень-зима 2023-2024, который он посетил.

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