Надела балетки и шапку в декабре: странный наряд актрисы Кэти Холмс

Телевизионная и театральная актриса попала под прицел папарацци на улице в Нью-Йорке, когда шла на репетицию театральной постановки, в которой сейчас играет на Бродвее

По ее образу Кэти Холмс было заметно, что в городе похолодало, ведь обычно она одета более легко.

На знаменитости было серое короткое пальто, широкие коричневые джинсы и аксессуары трендового бордового оттенка. В частности Холмс подобрала в этом оттенке кети, шарф и бархатные балетки, что стало довольно странным выбором, поскольку в Нью-Йорке не намного теплее, чем в Киеве.

Свой образ звезда дополнила черной сумкой-шоппером и солнцезащитными очками. Перед работой она купила напиток, который несла в руке.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Ранее эти красные балетки Кэти носила неоднократно. Ониу нее от т бренда Le Monde Beryl.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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