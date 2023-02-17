Надела берет и платье в цветы: Кейт Мосс и ее дочь посетили поминальную службу по Вивьен Вествуд

Дизайнер скончалась на 82-м году жизни у себя дома в Лондоне. Почти через два месяца многие из ее друзей и колег пришли на частную службу в Саутваркский собор.

В четверг, 16 февраля, состоялась частная панихида по Вивьен Вествуд - британскому модельеру, которая ушла из жизни 29 декабря 2022 года. Почтить память этой легендарной женщины и настоящей бунтарки пришли ее друзья, клиенты и коллеги, поэтому среди гостей мероприятия было немало звезд.

После завершения службы папарацци сделали несколько фото гостей, которые покидали Саутваркский собор, где проводилась служба. Под их прицел попала знаменитая британская супермодель Кейт Мосс и ее единственная дочь Лила.

Звезда подиума выбрала для мероприятия шелковое черное платье в цветочный принт, которое застегивалось на пуговицы, а вот сочетала его с сетчатыми колготками, бархатным пальто и беретом.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

В руке Кейт держала черный клатч с кисточками, а обута была в легендарные туфли на высокой платформе от Vivienne Westwood. Также от бренда покойного модельера она надела еще и ожерелье.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Лила же надела мини-юбку, корсет, а также черный плащ с капюшоном. Образ она дополнила красной сумкой и ботильонами на высоких каблуках.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Также на службу ходила и 48-летний британский дизайнер Виктория Бекхэм, которая надела черное длинное платье с мелкими круглыми вырезами и эффектным разрезом.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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