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Надела бикини: участница "Холостяка-12" на четвереньках похвасталась сексуальными ягодицами

Надела бикини: участница "Холостяка-12" на четвереньках похвасталась сексуальными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1229
Время на прочтение
1 мин
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Надела бикини: участница "Холостяка-12" на четвереньках похвасталась сексуальными ягодицами

Марина Голд/Instagram

Марина Голд провокационно позировала в горячей фотосессии.

Участница 12-го сезона шоу " Холостяк" – Марина Голд – опубликовала в Instagram пикантный снимок, сделанный в студии во время фотосессии.

Марина позировала в провокационной позе – на четвереньках. На ней было яркое бикини – розовый лиф и плавки фиолетового цвета. Красавица соблазнительно похвасталась сексуальными и упругими ягодицами.

Марина Голд/Instagram Марины Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марины Голд

Свой провокационный образ она дополнила прической с двумя низкими пучками, выпустив спереди пряди, макияжем с черными стрелками и лаконичными серьгами.

Напомним, ранее Марина Голд показала, как она сама себе колола губы.

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Дата публикации
Просмотры
1229
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