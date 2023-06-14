Надела бикини: участница "Холостяка-12" на четвереньках похвасталась сексуальными ягодицами

Участница 12-го сезона шоу " Холостяк" – Марина Голд – опубликовала в Instagram пикантный снимок, сделанный в студии во время фотосессии.

Марина позировала в провокационной позе – на четвереньках. На ней было яркое бикини – розовый лиф и плавки фиолетового цвета. Красавица соблазнительно похвасталась сексуальными и упругими ягодицами.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Свой провокационный образ она дополнила прической с двумя низкими пучками, выпустив спереди пряди, макияжем с черными стрелками и лаконичными серьгами.

Напомним, ранее Марина Голд показала, как она сама себе колола губы.

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