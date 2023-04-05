Надела бирюзовое платье с огромным бантом: Приянка Чопра на премьере сериала в Индии

Необычное платье эффектно подчеркивало фигуру, а дополнила она его культовыми украшениями в виде змей.

40-летняя индийско-американская актриса Приянка Чопра сейчас проводит время на своей родине в Индии. Звезда активно посещает различные мероприятия, в частности, те, которые связаны с выходом сериала "Цитадель" с ее участием.

Вчера актриса появилась на премьере сериала в Мумбаи в красивом платье бирюзового оттенка в крупные черные точки, напоминающие хищный принт.

Автором платья является итальянский Модный дом Versace, оно было представлено в коллекции осень-зима 2023. У наряда нет бретелек, много оборок спереди и высокий разрез, акцентирующий внимание на ногах Приянки.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Самой оригинальной деталью платья был огромный бант на спине. Образ актриса дополнила черными босоножками на ремешках, насыщенным макияжем и украшениями от культового ювелирного бренда Bulgari.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

К слову, в похожем платье Versace, но в его мини-версии, появилась на послеоскаровской вечеринки Vanity Fair актриса Даниэль Дедуайлер. Но ее образ был не столь удачным, как у Приянки. Этот образ попал в нашу подборку неудачных нарядов мероприятия.

Даниэль Дедуайлер / Фото: Associated Press

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