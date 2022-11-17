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Надела блейзер на голое тело: Джордан Данн блистала на церемонии GQ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1441
Время на прочтение
1 мин
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Надела блейзер на голое тело: Джордан Данн блистала на церемонии GQ

Джордан Данн / Фото: Getty Images

В Лондоне вчера состоялась церемония GQ Men of the Year, которую посетило много звездных гостей.

Среди них была и модель Джордан Данн. 32-летняя манекенщица прибыла на мероприятие в молочно-белом блейзере, который надела на голое тело, и белых широких брюках со стрелками из осенне-зимней коллекции BOSS сезона 2022, и дополнила аутфит остроносыми туфлями-лодочками на каблуках от Jimmy Choo. У Джордан была лаконичная укладка и сделала макияж в теплых бежевых оттенках. Похоже, позировала фотографам модель возле входа в здание, где проходила церемония награждения премий, так как секьюрити держал над головой модели зонтик.

Джордан Данн / © Getty Images
Джордан Данн / Фото: Getty Images

На этой же церемонии появилась и южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул, она, к слову, также выбрала брючный костюм для своего выхода, но только черного цвета и в серебристую полоску.

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Дата публикации
Просмотры
1441
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