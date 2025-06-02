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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
194
Время на прочтение
1 мин

Надела боди без бюстгальтера: Дакота Джонсон сверкнула сосками на камеры

Актриса в образе total black вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Актриса продемонстрировала образ total black с пикантным акцентом.

На Дакоте было кожаное пальто, джинсы-клеш и боди с V-образным декольте, которое просвечивалось. Актриса была без бюсгальтера и блеснула на камеры сосками, но это ее совсем не смущало.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Свой лук Джонсон дополнила черными туфлями. У нее были распущены волосы, нежный макияж, черные солнцезащитные очки на лице и золотые серьги-кольца в ушах.

Напомним, ранее Дакота Джонсон попали под прицел папарацци в замшевом жакете цвета дижонской горчицы от Khaite, который сочетала с голубыми джинсами.

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Дата публикации
Количество просмотров
194
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