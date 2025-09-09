ТСН в социальных сетях

Надела боди с кружевом и стильные брюки: Эмили Блант с мужем посетила премьеру фильма

Актриса появилась на презентации фильма «Непокоримый», который показали в Торонто на Международном кинофестивале.

Эмили Блант и Джон Красински

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Эмили Блант вышла на красную дорожку в наряде черного цвета от бренда Stella McCartney, который был представлен в коллекции весна-лето 2025.

Она носила черное боди с вырезами и кружевными вставками в сочетании с классическими широкими брюками из полосатой ткани. Также актриса сделала лаконичный макияж и укладку. В ее ушах сверкали серьги от Messika.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

На мероприятие она пришла со своим мужем — актером Джоном Красински, который надел серый костюм в клетку «принц Уэльский"- это разновидность клетки, которая придает костюму английский стиль.

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Напомним, что премьере фильма состоялась в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля в Италии. В тот день Эмили появилась на красной дорожке в гламурном прямом длинном платье от Tamara Ralph со стразами из коллекции осень-зима 2025.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Также в фильме, премьеру которого посетила Блант, снялся украинский боксер Александр Усик. Он сыграл в этой картине роль Игоря Вовчанчина — реального профессиональный украинского кикбоксера и бойца смешанного стиля, чемпиона мира по кикбоксингу.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант и Джон Красински / © Getty Images

Эмили Блант и Джон Красински / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант на премьере фильма / © Getty Images

Эмили Блант на премьере фильма / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

