- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 1 мин
Надела боди с кружевом и стильные брюки: Эмили Блант с мужем посетила премьеру фильма
Актриса появилась на презентации фильма «Непокоримый», который показали в Торонто на Международном кинофестивале.
Эмили Блант вышла на красную дорожку в наряде черного цвета от бренда Stella McCartney, который был представлен в коллекции весна-лето 2025.
Она носила черное боди с вырезами и кружевными вставками в сочетании с классическими широкими брюками из полосатой ткани. Также актриса сделала лаконичный макияж и укладку. В ее ушах сверкали серьги от Messika.
На мероприятие она пришла со своим мужем — актером Джоном Красински, который надел серый костюм в клетку «принц Уэльский"- это разновидность клетки, которая придает костюму английский стиль.
Напомним, что премьере фильма состоялась в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля в Италии. В тот день Эмили появилась на красной дорожке в гламурном прямом длинном платье от Tamara Ralph со стразами из коллекции осень-зима 2025.
Также в фильме, премьеру которого посетила Блант, снялся украинский боксер Александр Усик. Он сыграл в этой картине роль Игоря Вовчанчина — реального профессиональный украинского кикбоксера и бойца смешанного стиля, чемпиона мира по кикбоксингу.