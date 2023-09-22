Надела бельевое боди см джинсами: модель Хайди Клум сфотографировали папарацци

Образ звезды получился необычным и сексуальным.
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опять оказалась под прицелом папарацци в Калифорнии. Звезду заметили, когда она шла на съемки шоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) в котором уже много лет является одной из судьей.
Звезда продемонстрировала эффектный образ. Хайди сочетала джинсы-клеш с белым кружевным боди в бельевом стиле. Также она надела укороченную белую шубу из искусственного меха, солнцезащитные очки и золотые серьги.
Завершили ее образ для работы большая белая сумка от Louis Vuitton, белые туфли на каблуках и длинный красный маникюр.
Днем ранее Хайди тоже продемонстрировала образ в джинсах, но другого фасона и сочетала их с леопардовой водолазкой и ботильонами на каблуках.
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