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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

Надела брюки и драгоценности: Сальма Хайек сходила в бутик Анджелины Джоли

Голливудская суперзвезда Сальма Хайек, известная многим по фильма «Фрида», попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла из бутика Анджелины Джоли Atelier Jolie.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Getty Images

В тот день Сальма носила синий костюм состоящий из жакета и свободных брюк. Также она сочетала его с черным поло и обувью на высокой платформе, которую просто обожает.

Этот образ актриса дополнила драгоценностями среди которых можно рассмотреть массивную золотую цепь на шее, а также несколько колец с бриллиантами. Также Хайек сделала яркий макияж и уложила волосы в легкие локоны.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Это ее появление на публике произошло вскоре после того, как она прогулялась по городу днем ранее. Тогда Сальма продемонстрировала платье-балахон от Zimmermann и трендовую обувь на платформе.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
183
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