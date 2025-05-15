Надела брюки и драгоценности: Сальма Хайек сходила в бутик Анджелины Джоли

Сальма Хайек / © Getty Images

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В тот день Сальма носила синий костюм состоящий из жакета и свободных брюк. Также она сочетала его с черным поло и обувью на высокой платформе, которую просто обожает.

Этот образ актриса дополнила драгоценностями среди которых можно рассмотреть массивную золотую цепь на шее, а также несколько колец с бриллиантами. Также Хайек сделала яркий макияж и уложила волосы в легкие локоны.

Сальма Хайек / © Getty Images

Это ее появление на публике произошло вскоре после того, как она прогулялась по городу днем ранее. Тогда Сальма продемонстрировала платье-балахон от Zimmermann и трендовую обувь на платформе.

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Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press