Надела брюки и драгоценности: Сальма Хайек сходила в бутик Анджелины Джоли

Сальма Хайек / © Getty Images
В тот день Сальма носила синий костюм состоящий из жакета и свободных брюк. Также она сочетала его с черным поло и обувью на высокой платформе, которую просто обожает.
Этот образ актриса дополнила драгоценностями среди которых можно рассмотреть массивную золотую цепь на шее, а также несколько колец с бриллиантами. Также Хайек сделала яркий макияж и уложила волосы в легкие локоны.
Сальма Хайек / © Getty Images
Это ее появление на публике произошло вскоре после того, как она прогулялась по городу днем ранее. Тогда Сальма продемонстрировала
платье-балахон от Zimmermann и трендовую обувь на платформе.
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press