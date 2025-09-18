ТСН в социальных сетях

Надела брюки на встречу с Кейт: Мелания Трамп посетила сады коттеджа Фрогмор

Первая леди Америки на сольной встрече с принцессой Уэльской просто сияла.

Мелания Трамп и принцесса Кейт

Мелания Трамп и принцесса Кейт / © Associated Press

Мелания Трамп опять заставила всех говорить о себе. В рамках поездки в Великобританию она также посетила сады коттеджа Фрогмор в Виндзоре.

Там Мелания встретилась с принцессой Кейт и мило пообщались. Первая леди выглядела стильно и элегантно в замшевой куртке от американского бренда Ralph Lauren с поясом коричневого цвета, укороченных брюках молочного цвета от Loro Piana и туфлях Roger Vivier на плоской подошве с фирменной золотой пряжкой спереди. Похожие туфли она уже носила ранее, когда посещала Детскую национальную больницу в Вашингтоне.

Мелания Трамп и принцесса Кейт / © Associated Press

Мелания Трамп и принцесса Кейт / © Associated Press

Волосы Мелания распустила, сделала макияж, а также дополнила лук лаконичными серьгами в ушах.

Мелания Трамп и принцесса Кейт / © Getty Images

Мелания Трамп и принцесса Кейт / © Getty Images

Также в рамках прогулки во Фрогморе, Кейт и Мелания встретились с детьми из скаутской организации.

На фото можно заметить, как первая леди рассматривает рисунок, который ей показывает маленький мальчик-скаут.

Мелания Трамп и принцесса Кейт общаются с детьми-скаутами / © Associated Press

Мелания Трамп и принцесса Кейт общаются с детьми-скаутами / © Associated Press

Несколькими часами ранее Мелания Трамп встретилась с королевой Камиллой в Королевской библиотеке Виндзорского замка. Там первая леди США смогла рассмотреть с близка настоящие сокровища, которые веками хранятся в стенах этого места.

Мелания Трамп и королева Камилла / © Associated Press

Мелания Трамп и королева Камилла / © Associated Press

Это последний день второго государственного визита президента Трампа и первой леди в Великобританию; предыдущий состоялся в 2019 году, во время первого президентского срока Трампа.

