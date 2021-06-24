Надела брюки не по размеру: Ирина Шейк на прогулке с дочерью

Надела брюки не по размеру: Ирина Шейк на прогулке с дочерью

Почти каждый день Ирину Шейк фотографируют на прогулках с дочерью Леей.

Вчера модель снова сфотографировали в районе Сохо в Нью-Йорке. Каждый день на прогулку Ирина выбирает интересные наряды и выглядит стильно. Но иногда с подбором аутфитов случаются конфузы.

Вчера, например, Шейк была одета в белую футболку, которая спереди была короче, чем сзади, а также в черные кожаные брюки с высокой талией, которые сдавливали ей живот. На лице у Ирины были черные солнцезащитные очки, несколько золотых цепей было на шее, а также модель надела серьги-полукольца.

Ирина Шейк / Getty Images

На коляске, в которой Ирина везла свою дочь, висел большой розовый пакет с вещами и черная сумка на металлическом ремешке Olympia от Burberry стоимостью 1690 фунтов стерлингов.

Ирина Шейк / Getty Images

4-летняя Лея Купер была в красной футболке и цветастой юбке и, сидя в коляске, ела сладости. А несколькими днями ранее Шейк прогуливалась по городу в белой рубашке оверсайз и черном мини-платье с завязками на бедрах, которое хорошо оттеняло роскошный бронзовый загар знаменитости. В тот день Ирина также была с этой же сумкой от Burberry.

Ирина Шейк / Getty Images

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