Надела бюстгальтер вместо топа: Марго Робби привлекла всеобщее внимание на показе Chanel
Актриса пришла поддержать нового креативного директора с дебютом, а также бренд, с которым сотрудничает много лет.
Марго Робби появилась на презентации первой коллекции нового креативного директора Матье Блази в Гран-Пале в Париже. Она надела наряд темно-синего цвета, который идеально отражал новый стиль бренда.
Марго носила простой наряд состоящий из куртки-бомбера и свободных брюк, куртку украшала фирменная ромбообразная строчка и логотип бренда. Носила этот наряд она в сочетании с бюстгальтером в тон, что придавало всему образу нотку кокетливости. Также Марго дополнила наряд небольшой синей сумкой и лаконичными остроносыми туфлями.
Это появление актрисы на публике было первым после ее промо-тура в связи с выходом фильма «Большое смелое красивое путешествие». В рамках показа фильма Марго появилась на публике в архивном платье Mugler с тесным корсетом.