ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
341
Время на прочтение
1 мин

Надела бюстгальтер вместо топа: Марго Робби привлекла всеобщее внимание на показе Chanel

Актриса пришла поддержать нового креативного директора с дебютом, а также бренд, с которым сотрудничает много лет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Марго Робби

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби появилась на презентации первой коллекции нового креативного директора Матье Блази в Гран-Пале в Париже. Она надела наряд темно-синего цвета, который идеально отражал новый стиль бренда.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго носила простой наряд состоящий из куртки-бомбера и свободных брюк, куртку украшала фирменная ромбообразная строчка и логотип бренда. Носила этот наряд она в сочетании с бюстгальтером в тон, что придавало всему образу нотку кокетливости. Также Марго дополнила наряд небольшой синей сумкой и лаконичными остроносыми туфлями.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Это появление актрисы на публике было первым после ее промо-тура в связи с выходом фильма «Большое смелое красивое путешествие». В рамках показа фильма Марго появилась на публике в архивном платье Mugler с тесным корсетом.

Марго Робби в вечерних платьях (23 фото)

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Робби / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
341
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie