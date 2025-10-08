Надела бюстгальтер вместо топа: Марго Робби привлекла всеобщее внимание на показе Chanel

Марго Робби / © Associated Press

Реклама

Марго Робби появилась на презентации первой коллекции нового креативного директора Матье Блази в Гран-Пале в Париже. Она надела наряд темно-синего цвета, который идеально отражал новый стиль бренда.

Марго Робби / © Associated Press

Марго носила простой наряд состоящий из куртки-бомбера и свободных брюк, куртку украшала фирменная ромбообразная строчка и логотип бренда. Носила этот наряд она в сочетании с бюстгальтером в тон, что придавало всему образу нотку кокетливости. Также Марго дополнила наряд небольшой синей сумкой и лаконичными остроносыми туфлями.

Марго Робби / © Associated Press

Это появление актрисы на публике было первым после ее промо-тура в связи с выходом фильма «Большое смелое красивое путешествие». В рамках показа фильма Марго появилась на публике в архивном платье Mugler с тесным корсетом.

Реклама