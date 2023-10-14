Надела бюстгальтер вместо топа: звезда сериала "Большая маленькая ложь" на кинофестивале в Нью-Йорке

31-летняя актриса Шейлин Вудли, сыгравшая в драматическом детективном сериале HBO "Большая маленькая ложь", появилась на 61-м кинофестивале в Нью-Йорке. Актриса посетила показ фильма "Феррари".

На Шейлин был черный классический костюм с брюками и жакетом. Лацканы у жакета были выполнены из бархатной ткани, а под низ него она надела только кружевной бюстгальтер, который было хорошо видно. Такая деталь делала строгий образ более интересным и придавала ему немного сексуальности.

Дополнила Вудли лук черными туфлями-лодочками, укладкой, легким макияжем с серьгами-кольцами в ушах.

Шейлин Вудли / Фото: Associated Press

Фильм "Феррари" расскажет историю об Энцо Феррари - конструкторе и автогонщике. Действие разворачивается в 1957 году, когда он решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. На презентации Шейлин появилась, поскольку сыграла в картине одну из важных ролей - Лину Ларди - любовницу Феррари, у которой от него родился ребенок - сын Пьеро.

Также это мероприятие посетила и актриса Пенелопа Крус. Она появилась на презентации, поскольку тоже сыграла в фильме. На звезде было длинное платье в цветочный принт и с рюшами от Модного дома Chanel.

Шейлин Вудли, Пенелопа Крус и Сара Гадон / Фото: Associated Press

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