Надела часы за 21 тысячу долларов: что известно о новом аксессуаре Анджелины Джоли

Надела часы за 21 тысячу долларов: что известно о новом аксессуаре Анджелины Джоли

Для красной дорожки Джоли выбрала золотой аксессуар знаменитой модели.

Актриса Анджелина Джоли продолжает посещать различные мероприятия, связанные с промокампанией нового супергеройского фильма "Вечные", и покорять поклонников своими образами. В Лондоне в среду состоялся очередной показ этой картины. Анджелина с детьми и коллегами появилась на красной дорожке кинотеатра IMAX в строгом черно-белом наряде от Valentino.

Анджелина Джоли / Getty Images

Образ получился эффектным, и единственными украшениями в ее луке были золотые часы Cartier и золотое кольцо-чалма. Модель часов актрисы называется Panthère de Cartier, выполнены они из 18-каратного желтого золота.

Часы Анджелины Джоли / Getty Images

Стоимость такого аксессуара - 21700 долларов. Это одна из самых известных моделей бренда, в свое время в таких часах появлялась многие киноактрисы и первые леди.

Часы Анджелины Джоли

А вот на прошлой неделе актриса покорила всех своим необычным золотым украшением на лице. Автором такой каффы является американский ювелир Нина Беренато. Украшение единственное в своем роде, его стоимость - 50 долларов.

Анджелина Джоли / Associated Press

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