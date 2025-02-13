Надела черное боди под пальто: Александра Даддарио посетила модный показ бренда Tory Burch

Актриса продемонстрировала свои ноги на этом мероприятии.
Александра Даддарио известная многим по роли в первом сезоне сериала "Белый лотос", вышла в свет в Нью-Йорке. Звезда посетила Неделю моды и побывала на показе новой коллекции бренда Tory Burch, который презентовал коллекцию прет-а-порте осень-зима 2025.
Александра выбрала для мероприятия довольно необычный наряд, ведь отдала предпочтение черному боди с узором, а также надела яркое креативное пальто в коричневый принт в виде огня.
Этот образ актриса дополнила туфлями с открытым мысом, длинными серьгами, а также большой черной сумкой-хобо.
Также этот показ посетила Аманда Сейфрид и свой белый костюм с декором тоже дополнила сумкой, как у Александры.
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