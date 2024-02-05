Надела драгоценные часы на шею: Тейлор Свифт очаровала нарядом и украшениями на красной дорожке "Грэмми"

Звезда надела на церемонию особое украшение, которое намекало на название ее победного альбома.
В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми" и ее триумфаторами в этом году стали женщины. Тейлор Свифт опять унесла домой главные награды мероприятия, получив статуэтки за "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом".
Девушка стала первой в истории церемонии исполнительницей, получившей этот престижный трофей четыре раза. Наградой в этом году отмечен ее альбом Midnights.
На красной дорожке звезда сияла в белоснежном платье-бюстье от Модного дома Schiaparelli.
У платья был высокий разрез, который открывал ноги певицы, демонстрируя черные босоножки от Giuseppe Zanotti. Также на бедрах у наряда была элегантная драпировка. Юбка же имела длинный шлейф, а на спине была шнуровка, как у корсета.
Дополняли образ Тейлор высокий черные бархатные перчатки, прическа на один бок с плетением, а также яркий макияж, который уже стал визитной картой девушки, ведь она всегда красит губы красной помадой.
Но также особое внимание привлекли ее украшения, ведь на шее у Свифт было драгоценное колье из бриллиантов от Lorraine Schwartz и необычный чокер с винтажными часами от Concord, стрелки на которых показывали полночь. Вероятно, украшения стало пасхалкой от Тейлор и отсылкой к ее альбому Midnights (название переводится как "полночь").
Также во время своей речи на "Грэмми" Тейлор Свифт анонсировала выход следующего альбома и его название. По словам певицы, релиз будет называться The Tortured Poets Department и выйдет 19 апреля.
Читайте также:
- Целовались на глазах у всех: Тейлор Свифт эмоционально поздравила бойфренда с победой в спортивном матче
- В спортивном образе и с красной помадой: Тейлор Свифт попала под прицел папарацци
- Обе в мини-юбках: Блейк Лайвли и Тейлор Свифт сходили вместе в пиццерию в Нью-Йорке