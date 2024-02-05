Надела драгоценные часы на шею: Тейлор Свифт очаровала нарядом и украшениями на красной дорожке "Грэмми"

В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми" и ее триумфаторами в этом году стали женщины. Тейлор Свифт опять унесла домой главные награды мероприятия, получив статуэтки за "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом".

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Девушка стала первой в истории церемонии исполнительницей, получившей этот престижный трофей четыре раза. Наградой в этом году отмечен ее альбом Midnights.

На красной дорожке звезда сияла в белоснежном платье-бюстье от Модного дома Schiaparelli.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

У платья был высокий разрез, который открывал ноги певицы, демонстрируя черные босоножки от Giuseppe Zanotti. Также на бедрах у наряда была элегантная драпировка. Юбка же имела длинный шлейф, а на спине была шнуровка, как у корсета.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Дополняли образ Тейлор высокий черные бархатные перчатки, прическа на один бок с плетением, а также яркий макияж, который уже стал визитной картой девушки, ведь она всегда красит губы красной помадой.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Но также особое внимание привлекли ее украшения, ведь на шее у Свифт было драгоценное колье из бриллиантов от Lorraine Schwartz и необычный чокер с винтажными часами от Concord, стрелки на которых показывали полночь. Вероятно, украшения стало пасхалкой от Тейлор и отсылкой к ее альбому Midnights (название переводится как "полночь").

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Также во время своей речи на "Грэмми" Тейлор Свифт анонсировала выход следующего альбома и его название. По словам певицы, релиз будет называться The Tortured Poets Department и выйдет 19 апреля.

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