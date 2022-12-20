Надела два черно-белых образа: актриса Кейт Хадсон на красной дорожке в Лондоне

Звезда в последнее время часто бывает на публике, чтобы продвигать фильм со своим участием.

Актриса Кейт Хадсон посетила очередной показ фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который на этот раз проходил в отеле The Ham Yard Hotel.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

На знаменитости был черно-белый образ, в котором она сочетала лаконичное приталенное платье-водолазку и белые сапоги. Волосы знаменитость накрутила и уложила в легкие волны, собрав заколкой в виде милого черного банта.

Также Кейт посетила мероприятие "Кейт Хадсон: жизнь в картинках" на BAFTA в Лондоне. Тогда на звезде был также черно-белый наряд - костюм от бренда Christian Siriano из коллекции весна-лето 2023. Он состоял из жакета с белыми манжетами и пуговицами, а также брюк клеш. Лук она дополнила водолазкой.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

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