Надела джинсовый наряд и накрутила волосы: певица Игги Азалия появилась на публике в Нью-Йорке

В руке у нее была сумка от люксового бренда.

Хип-хоп-исполнительница и с недавнего времени еще и звезда OnlyFans Игги Азалии опять попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Несколько дней тому назад девушку видели в престижном районе Сохо в платье с эффектным разрезом, когда она шла к своей машине. В День всех влюбленных она же продемонстрировала джинсовый образ после деловой встречи в Sony Tower.

Игги выглядела потрясающе, поскольку надела обтягивающее платьем до щиколоток, которое сочетала с укороченой курткой от бренда Mugler.

Также на ней были ботинки на каблуках, а в руке певица держала сумку на цепочке от Givenchy стоимостью которой составляет 3400 долларов. Волосы она накрутила в любимые волны, а на лице сделала макияж со стрелками на глазах и коричневой помадой на губах.

Игги Азалия / Фото: Getty Images

На странице в Instagram девушка поделилась сторис, в котором продемонстрировала свой макияж и немного пококетничала на камеру.

Игги Азалия / Фото: Игги Азалия/Instagram

Игги Азалия / Фото: Игги Азалия/Instagram

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