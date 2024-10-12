Надела джинсы и накинула косуху на плечи: Синди Кроуфорд посетила вечеринку Бруклина Бекхэма

На светское мероприятие она пришла с мужем. Пара вместе уже 26 лет.

Супермодель 90-х - легендарная Синди Кроуфорд - появилась на светской вечеринке в Лос-Анджелесе, которая была посвящена запуску бренда соусов Бруклина Бекхэма. На мероприятие 58-летняя модель пришла со своим мужем 62-летним Рэнди Гербером.

Пара позировала для фото обнявшись. На Синди в тот день были широкие трендовые джинсы синего цвета и шелковый топ с кружевной вставкой. Также модель накинула на плечи черную стильную косуху и обула босоножки.

Волосы она уложила в объемную прическу, сделала макияж и надела несколько драгоценностей. Ее муж отдал предпочтение синим прямым джинсам, серой футболке и рубашке, которую он носил расстегнутой.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / Фото: Getty Images

Сам виновник торжества - Бруклин Бекхэм - появился на мероприятии во всем черном, как и его супруга Никола Пельтц. Однако девушка надела настолько необычный наряд, что затлила своего мужа.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

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