Надела джинсы и накинула косуху на плечи: Синди Кроуфорд посетила вечеринку Бруклина Бекхэма

На светское мероприятие она пришла с мужем. Пара вместе уже 26 лет.
Супермодель 90-х - легендарная Синди Кроуфорд - появилась на светской вечеринке в Лос-Анджелесе, которая была посвящена запуску бренда соусов Бруклина Бекхэма. На мероприятие 58-летняя модель пришла со своим мужем 62-летним Рэнди Гербером.
Пара позировала для фото обнявшись. На Синди в тот день были широкие трендовые джинсы синего цвета и шелковый топ с кружевной вставкой. Также модель накинула на плечи черную стильную косуху и обула босоножки.
Волосы она уложила в объемную прическу, сделала макияж и надела несколько драгоценностей. Ее муж отдал предпочтение синим прямым джинсам, серой футболке и рубашке, которую он носил расстегнутой.
Сам виновник торжества - Бруклин Бекхэм - появился на мероприятии во всем черном, как и его супруга Никола Пельтц. Однако девушка надела настолько необычный наряд, что затлила своего мужа.
Читайте также:
- Самое роскошное платье Синди Кроуфорд: история красного наряда Versace с глубоким декольте и разрезом
- Мама в брюках, дочь – в мини-шортах: Синди Кроуфорд и Кайя Гербер снялись для Zara
- В шляпе и с шоппером: супермодель Синди Кроуфорд сходила на рынок
- Плавала на яхте, готовила и собирала пазлы: Синди Кроуфорд показала, как провела лето