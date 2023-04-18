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Надела джинсы со стразами и серебристые туфли: Кэти Холмс заметили в любимом образе в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
616
Время на прочтение
1 мин
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Надела джинсы со стразами и серебристые туфли: Кэти Холмс заметили в любимом образе в Нью-Йорке

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Актриса Кэти Холмс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

44-летнюю звезду подросткового сериала 90-х "Бухта Доусона" и романтической драмы "Романтики" заметили, когда она шла на шоу Дрю Бэрримор.

Для интервью на телевидении она надела свой любимый образ - сочетала простую белую футболку с жакетом и джинсами. Но если ранее для прогулок она выбирала в основном простые однотонные джинсы прямого кроя, то в этот раз на ней были штаны с декором в виде серебристых заклепок и страз, а также необычного окраса - верхняя их часть, в зоне пояса, была серой.

Образ Холмс дополнила белой сумкой-хобо от Balmain, несколькими украшениями и серебристыми туфлями.

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Холмс стала главной героиней издания Glamour. На страницах глянца выйдет интервью с женщиной и появятся ее фото из новой фотосессии в студии, для которой она позировала в платье от украинского бренда BEVZA.

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Дата публикации
Просмотры
616
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