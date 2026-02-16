ТСН в социальных сетях

Надела элегантный костюм винного цвета: Риз Уизерспун пришла на премьеру нашумевшего сериала

Звезда анонсировала, что совсем скоро зрители увидят второй сезон детективного сериала.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Риз Уизерспун

Риз Уизерспун / © Associated Press

Риз Уизерспун посетила мероприятие в Западном Голливуде посвященное премьере второго сезона сериала «Последнее, что он мне сказал», однако не как актриса, а как продюсер.

Она появилась на публике в деловом, стильном и очень изысканном костюме от бренда Lanvin, который был представлен в коллекции Pre-Fall 2026. Ансамбль актрисы включал жакет с широким поясом и юбку-карандаш, также Риз обула туфли в цвет, сделала элегантную прическу с легкими локонами и добавила украшения с бриллиантами.

Риз Уизерспун / © Associated Press

Риз Уизерспун / © Associated Press

Сериал, который актриса представила, основан на одноименном романе Лоры Дэйв, а главные роли в нем сыграли Дженнифер Гарнер и Николай Костер-Вальдау. Актриса и писательница позировали вместе с Риз для фото на презентации.

Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер и Лора Дэйв / © Associated Press

Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер и Лора Дэйв / © Associated Press

В сериале рассказывалась история о женщине, которая остается одна с падчерицей и пытается найти мужа, который загадочно и внезапно исчез из их жизни. Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года, а премьера второго запланирована на 20 февраля 2026 года.

Красивые вечерние наряды актрисы Риз Уизерспун (19 фото)

