Надела фату и сапоги на огромных платформах: Джулия Фокс прогулялась по городу в эпатажном образе

Модель Джулия Фокс после небольшого перерыва вернулась к своим прогулкам в эпатажных нарядах. В пятницу, 8 декабря, известную модель заметили на одной из улиц в Лос-Анджелесе.

На девушке была шелковая черная юбка от Calvin Klein в бельевом стиле, которую на подоле украшало кружево, а также укороченная кофта на молнии с надписью Нью-Йорк.

Также Джулия надела на голову черную фату, которая придавала образу готики и трагизма, и завершила лук сапогами с пряжками и огромной платформой, а также ярким макияжем, поскольку нарисовала широкие стрелки на все веко, подвела губы темным карандашом, а также снова осветлила брови. В руке у нее была сумка в форме сердца.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Что касается сапог модели, то ранее мы ее уже с ними не раз видели. В них она как-то посетила светское мероприятие, а также сходила на интервью в Нью-Йорке. Это одна из самых любимых пар обуви звезды.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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