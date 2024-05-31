Надела футболку с имитацией галстука: Анджелина Джоли посетила премьеру с 15-летней дочерью

48-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли вышла на этой неделе в свет - вместе с 15-летней дочерью Вивьен она посетила премьеру мюзикла Reefer Madness: The Musical, который поставили в Лос-Анджелесе. Этот мюзикл покажут впервые за 25 лет, а одну из главных ролей в нем сыграла актриса Кристен Белл.

Джоли появилась на мероприятии в черном брючном костюме и белой футболке с имитацией галстука, дополнив свой образ темными очками, несколькими украшениями и легким макияжем. Вивьен надела черные брюки и жилет с голубой рубашкой. Также девочка надела кеды и распустила свои роскошные густые волосы.

Перед премьерой мать и дочь позировали фотографам вместе с актрисой Кристен Белл. Она, к слову, также стала продюсером этой постановки. На Белл было длинное платье на бретельках и босоножки.

Анджелина Джоли, Вивьен Джоли-Питт, Кристен Белл / Фото: Getty Images

В последнее время Анджелина и Вивьен довольно часто появляются на публике вместе. Связано это с тем, что девочка интересуется театром и режиссерской работой, поэтому пользуется своим статусом nepo babies (дочери богатых родителей) и приобщается к миру искусства. Недавно Вивьен помогала матери в работе над постановкой мюзикла "Аутсайдеры" и пришла затем с ней на премьеру в Нью-Йорке.

Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт / Фото: Getty Images

Но не все в этой звездной семье так радужно, поскольку недавно стало известно, что некоторые дети актрисы решили отказаться от фамилии своего отца Брэда Питта. Известно, что у актера напряженные отношения как с бывшей женой, так и с детьми, которых у них шестеро: приемные Пакс, Мэддокс и Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс.

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