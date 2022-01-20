Надела голое платье: 58-летняя звезда "Эмили в Париже" восхитила роскошной фигурой

В Париже стартовала Неделя мужской моды, поэтому звезды активно посещают показы любимых дизайнеров.

19 января состоялся показ осенне-зимней коллекции 2022-2023 бренда Ami. Дизайнер Александр Матиусси решил немного изменить концепцию шоу и представил и женские вещи тоже.

Одной из гостей показа стала 58-летняя актриса Филиппин Леруа-Болье, которую многие знают по роли Сильви Грате в сериале "Эмили в Париже". Звезда появилась на мероприятии в полностью прозрачном платье изумрудного цвета, под которым не было белья. Из-за постоянных вспышек камер платье Филиппин просвечивалось насквозь.

Филиппин Леруа-Болье / Getty Images

Образ актриса дополнила черным пальто, босоножками и небольшой сумкой. В ушах у Филиппин были длинные серьги.

Филиппин Леруа-Болье / Getty Images

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