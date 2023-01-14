Надела "голое" платье: Кендалл Дженнер запечатлели по пути на вечеринку

27-летняя модель Кендалл Дженнер попала под прицел фотографов в очень пикантном луке.

Звезду вчера запечатлели в Лос-Анджелесе, похоже, Кендалл направлялась на какую-то вечеринку или светское мероприятие, так как была одета очень откровенное.

Манекенщица облачилась в черное платье, которое было полностью прозрачным и под которое она надела лишь черные трусы.

Бюстгальтер девушка надевать не стала, впрочем, Кендалл не в первый раз носит на публике практическое «голое» платье. Неоднократно модель блистала в откровенных нарядах и на светских вечеринках.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Свой вечерний образ Дженнер дополнила босоножками на шпильках и на шнуровке, а также маленьким черным клатчем с россыпью страз и камней, который она держала под мышкой. На шее у звезды был чокер с красным цветком. Волосы Кендалл собрала заколкой, оставив спереди несколько прядей и сделала аккуратный вечерний макияж.

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