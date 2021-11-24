Надела "голое" платье с камнями Swarovski: британская звезда реалити впечатлила эффектным образом

Наряд девушки приковывал взгляд.

29-летняя британская звезда реалити-шоу Шарлотта Доусон стала гостью звездного мероприятия ITV Palooza!, которое проходило в The Royal Festival Hall, в Лондоне.

Красотка появилась на красной дорожке в "голом" платье, созданном брендом Tranhung. Наряд был без бретелек и выполнен из тончайшего тюля, полностью расшит цветами и листьями при помощи камней Swarovski. Сбоку на платье был очень высокий разрез, полностью оголяющий ногу.

Вечерний образ Шарлотта дополнила туфлями от Christian Louboutin, несколькими ювелирными украшениями, прической с объемными локонами и эффектным макияжем.

Шарлотта Доусон / Getty Images

На церемонию Доусон пришла со своим возлюбленным Мэттом Сарсфиедом.

Шарлотта Доусон / Getty Images

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