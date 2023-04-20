Надела кэтсьют со стразами и жакет-платье: Памела Андерсон на презентации коллаборации H&M и Mugler

Маскулинный жакет делал фигуру знаменитости миниатюрной, а образ - более интересным и сексуальным.

Шведская компания H&M совместно с французским Модным домом Mugler создала лимитированную коллекцию вещей и аксессуаров, которая поступит в продажу 11 мая. Коллекция будет включать мужские и женские вещи.

По такому поводу бренды организовали шикарную вечеринку, на которую позвали множество звезд. Среди гостей мероприятия была и 55-летняя актриса и модель Памела Андерсон.

Звезда журнала Playboy и сериала "Спасатели Малибу" позировала перед камерами в эффектном прозрачном кэтсьюте, полностью декорированным звездами из черных стразов.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Необычный наряд Памела дополнила черным жакетом с одной пуговицей, который надела как платье. Также она сделала укладку, обула туфли-лодочки и нарисовала свои фирменные брови-ниточки.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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