Надела кэтсьют со стразами и жакет-платье: Памела Андерсон на презентации коллаборации H&M и Mugler

Маскулинный жакет делал фигуру знаменитости миниатюрной, а образ - более интересным и сексуальным.
Шведская компания H&M совместно с французским Модным домом Mugler создала лимитированную коллекцию вещей и аксессуаров, которая поступит в продажу 11 мая. Коллекция будет включать мужские и женские вещи.
По такому поводу бренды организовали шикарную вечеринку, на которую позвали множество звезд. Среди гостей мероприятия была и 55-летняя актриса и модель Памела Андерсон.
Звезда журнала Playboy и сериала "Спасатели Малибу" позировала перед камерами в эффектном прозрачном кэтсьюте, полностью декорированным звездами из черных стразов.
Необычный наряд Памела дополнила черным жакетом с одной пуговицей, который надела как платье. Также она сделала укладку, обула туфли-лодочки и нарисовала свои фирменные брови-ниточки.
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