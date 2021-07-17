Надела клетчатое платье и оригинальные босоножки: французская модель посетила Каннский кинофестиваль

Целую неделю мы наблюдали за звездами на красной дорожке в Каннах.

На Лазурном берегу звезды продолжают демонстрировать свои роскошные и гламурные наряды от знаменитых брендов и французская модель Синди Бруна не стала исключением. Девушка посетила в пятницу показ фильма "Непримиримые", а перед премьерой традиционно позировала фотографам на красной дорожке.

Для своего выхода звезда выбрала интересное клетчатое платье от бренда AREA. Наряд был с декоративными накладными карманами, украшенными стразами, а также пуговицы. К этому наряду Синди подобрала драгоценные украшения в виде цепи на шее и запястьях, также крупная моносерьга в одном ухе.

Синди Бруна / Associated Press

Завершили вечерний ансамбль модели черные босоножки с широкими деталями на щиколотках, которые были усыпаны стразами.

Синди Бруна / Associated Press

Образ Синди получился довольно скромный, в сравнении с другими знаменитостями. Некоторые даже из-за слишком откровенных платье оконфузились.

Так британский модельер спортивной одежды, ведущая и актриса Кимберли Гарнер надела весьма пикантное платье из весенне-летней кутюрной коллекции 2021 бренда La Metamorphose и когда она позировала перед камерами, ненароком подняла подол юбки слишком высоко, продемонстрировав свои подкачанные ягодицы.

Кимберли Гарнер / Getty Images

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