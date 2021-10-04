Надела колготки в сетку и высокие каблуки: Пенелопа Крус продемонстрировала красивый осенний образ

Актриса позировала в новой фотосессии, проходившей на ступеньках отеля Ritz в Мадриде.

Пенелопа Крус появилась перед камерами в total black look, который состоял из элегантного костюма Chanel, колготок в сетку и туфель на шпильках. Дополнили этот образ классическая сумка Chanel, макияж, крупные серьги и новая укладка актрисы.

Фотосъемку организовали перед очередным показом фильма "Параллельные матери", который недавно был представлен на Венецианском кинофестивале. За свою работу в этой картине Пенелопа была удостоена награды за "Лучшую женскую роль".

Пенелопа Крус / Getty Images

Фильм рассказывает историю двух женщин, которые встречаются в больничной палате во время родов. Они обе одиноки и случайно забеременели. Янис - взрослая женщина и ни о чем не жалеет. Другую героиню зовут Ана, она юна и напугана. Жизни героинь будут протекать параллельно, пока они воспитывают детей и меняются под воздействием времени и обстоятельств.

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Пенелопа Крус на кинофестивале в Сан-Себастьяне (5 фото)

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