Надела комбинезон цвета "арктический лайм": Кристен Белл повторила свой старый образ

Актриса Кристен Белл появилась среди звездных гостей церемонии вручения наград "Премия за прорыв" (Breakthrough Prize), которая прошла в Лос-Анджелесе. Но несмотря на внушительный список знаменитостей, которые посетили это мероприятие, чествовали на нем не звезд шоу-бизнеса, а талантливых ученых. Награды в размере 3 миллионов долларов ежегодно присуждаются научным прорывам в области математики, физики и наук о жизни.

Кристен для этого важного мероприятия надела яркий комбинезон цвета "арктический лайм", созданный модельером Конг Три для коллекции весна-лето 2020. Наряд был настолько ярким и необычным, что не заметить звезду в нем было просто невозможно.

Комбинезон был выполнен из шелка, имел широкие брюки со стрелками, а также драпированный верх с бежевым топом.

Кристен Белл / Фото: Associated Press

Верхняя часть наряда перетекала в длинный шлейф, из-за чего комбинезон смотрелся еще интереснее.

Кристен Белл / Фото: Associated Press

Образ звезда дополнила новым цветом волос - Кристен больше не блондинка, и несколькими украшениями с бриллиантами.

Кристен Белл / Фото: Associated Press

Но, что интересно, этот наряд совершенно не новый, и ранее, в 2020 году, актриса уже его надевала. В этом комбинезоне она появилась на Critics Choice Awards.

Кристен Белл в 2020 году на Critics Choice Awards / Фото: Associated Press

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