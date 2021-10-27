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Надела корсетной топ и юбку в бельевом стиле: Оливия Родриго попала под прицел папарацци

Надела корсетной топ и юбку в бельевом стиле: Оливия Родриго попала под прицел папарацци

Оливия Родриго / Getty Images

Юная звезда пришла на шоу, чтобы продвигать свой дебютный альбом Sour.

18-летняя Оливия Родриго попала под прицел папарацци, когда направлялась на шоу Jimmy Kimmel Live в Лос-Анджелесе. Девушка шла в сопровождении охраны и была одета в серый корсетный топ в клетку и салатовую шелковую юбку в бельевом стиле. Волосы Оливия заплела в две косички и дополнила наряд грубыми ботинками и сумкой на длинном ремешке.

Образ певицы был прост, но хорошо продуман, ведь даже ленточки в ее волосах соответствовали цвету юбки. А вот на шее у Оливии было ожерелье со множеством подвесок.

Оливия Родриго / © Getty Images
Оливия Родриго / Getty Images

Для шоу девушка переоделась, отдав предпочтение блузке и кожаной мини-юбке.

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