Надела костюм в бохо-стиле: Зои Салдана посетила кинофестиваль в луке от Saint Laurent

Зои Салдана посетила открытие Франко-американского кинофестиваля, где состоялась премьера фильма Netflix "Эмилия Перес". Мероприятие проходило в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.

Актриса выбрала для красной дорожки нежный костюм черного цвета, который состоял из блузы с объемными длинными рукавами и длинной юбки. Ее лук был от бренда Saint Laurent.

У блузы было глубокое V-образное декольте с завязкой, рукава украшали небольшие манжеты с рюшами. На юбке тоже были рюши. Этот образ она дополнила элегантной прической, ярким макияжем с красной помадой на губах и множеством золотых украшений - кольцами, цепочками и серьгами-кольцами.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Этот наряд в бохо-стиле был более удачным, чем выбранный ею ранее для гала-вечера Variety's 2024 Power Of Women. Дело в том, что она тогда появилась в розовом платье от бренда Emilia Wickstead из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025, которое очень помялось.

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