Надела костюм в "ломаную" клетку: актриса Наташа Лионн посетила мероприятие в Нью-Йорке

Американская актриса Наташа Лионн посетила мероприятии Variety Power of Women, которое прошло в Нью-Йорке. 44-летняя звезда была в этом году среди лауреатов церемонии и появилась на обложке издания.

Для выхода на ковровую дорожку она выбрала необычный костюм в "ломаную" клетку от бренда Moschino, который был представлен в коллекции осень-зима 2023.

Наряд состоял из укороченного жакета и мини-юбки с необычным асимметричным подолом. Этот сюрреалистичный дизайн повторялся также и в декоре, ведь золотые пуговица тоже были необычной формы.

Наташа Лионн / Фото: Associated Press

Дополняли этот образ актрисы очень яркий цвет волос и прическа в стиле 60-х, а также сумка на цепочке и черные туфли-лодочки. Макияж Наташа сделала очень насыщенный, акцентировав внимание на глазах.

Наташа Лионн / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году с участием Лионн вышел очень популярный детективный сериал "Покерфейс". В этом проекте актриса выступает в образе работницы казино, которая умеет читать ложь на лицах людей. Каждый эпизод сериала выполнен в формате перевернутого детектива - в начале зрителю демонстрируют сцену преступления и преступника, а затем ему остается наблюдать, как главная героиня распутывает сложное преступление.

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