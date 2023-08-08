Надела костюм в пижамном стиле: бывшую звезду The Pussycat Dolls заметили в Лондоне

Певица и ведущая Эшли Робертс, прославившаяся как одна из участниц американской бурлеск-группы The Pussycat Dolls, а также своим участием в нескольких реалити-шоу на британском телевидении, попала под прицел папарацци в Лондоне. 42-летняя женщина традиционно становится мишенью для фотографов, когда выходит со студии в центре города.

В этот раз на Эшли был красно-белый полосатый хлопковый костюм в пижамном стиле от Nasty Gal, состоящий из рубашки с длинными рукавами и коротких шорт. Один край рубашки она заправила в шорты, придав образу так немного небрежности.

Образ Робертс дополнила белыми кроссовками, солнцезащитными очками, а также своей любимой белой сумкой от Balenciaga с короткими ручками. Еще Эшли надела серебристые серьги, собрала волосы в прическу с пробором и сделала макияж.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Днем ранее звезду запечатлели в нежном платье с цветком и рюшами, которым она просто очаровала. Оно было в романтическом стиле и хорошо сидело на фигуре Эшли.

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