Надела костюм в пижамном стиле: дочь Кейт Мосс на показе Dior

Это шоу знаменитого бренда она посетила как гость.

19-летняя дочь модели Кейт Мосс – Лила Грейс – посетила показ новой коллекции Dior Men's Fall 2022, который состоялся в Olympia Grand в Лондоне.

Для мероприятия модель оделась с ног до головы в вещи от Dior и сочетала в своем образе пижамный костюм мятного цвета с принтом в виде ладоней с белыми ботинками челси на массивной подошве и теплым свитером. Волосы девушка распустила и сделал легкие локоны.

Лила Мосс / Associated Press

Напомним, недавно Лила восхитила многих поклонников, когда во время показа коллекции-коллаборации двух брендов Versace и Fendi вышла на подиум шоу с инсулиновой помпой, размещенной на бедре. Девушка страдает от диабета первого типа, при котором инсулин в теле не вырабатывается, поэтому она пользуется специальным устройством, которое крепится на тело и доставляет лекарство в организм непрерывно.

Лила Мосс / Getty Images

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