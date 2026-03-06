ТСН в социальных сетях

Надела кожанку, которую захочет каждая: актриса Айла Фишер посетила Неделю моды в Париже

Актриса впервые за долгое время пришла на модное шоу.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Айла Фишер

Айла Фишер / © Getty Images

Актриса Айла Фишер посетила показ бренда Stella McCartney, который состоялся во время третьего дня Недели моды в Париже. Дизайнер представила женскую одежду на сезон осень-зима 2026-2027.

Айла надела кожаную бомбер-куртку как мини-платье, когда появилась на мероприятии и сразу стала главной звездой события. Она дополнила образ большими солнцезащитными очками, туфлями с острым носом, капроновыми колготками и небольшой коричневой сумочкой, а длинные волосы уложила в волны с челкой.

Айла Фишер / © Getty Images

Айла Фишер / © Getty Images

Образ актрисы привлек много внимания, ведь носить кожанку, как платье решилась бы не каждая. Это было современно, стильно и однозначно интересно. Также это ее появление было знаковым, ведь в последний раз Айла посещала Неделю моды 2024 года — актриса тогда пришла на показ бренда Zimmermann.

Также на этой Неделе моды сенсационный образ из кожи презентовала актриса Деми Мур. Звезда посетила показ Gucci и надела черный ансамбль с курткой и брюками, который обтягивал ее стройную фигуру.

Образы актрисы Айлы Фишер (5 фото)

Айла Фишер / © Associated Press

Айла Фишер / © Associated Press

Айла Фишер / © Getty Images

Айла Фишер / © Getty Images

Айла Фишер / © Associated Press

Айла Фишер / © Associated Press

Айла Фишер и Саша Барон Коэн / © Associated Press

Айла Фишер и Саша Барон Коэн / © Associated Press

Айла Фишер и Саша Барон Коен / © Associated Press

Айла Фишер и Саша Барон Коен / © Associated Press

