Надела кожаное пальто на голое тело: Эмили Ратажковски заметили после модного шоу в Париже

Американская супермодель Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци после показа бренда Loewe, который проводился в рамках Недели моды в Париже. Женщина посетила презентацию коллекции весна-лето 2024.

Своим появлением перед фотографами она решила удивить, ведь надела на модное шоу длинное черное кожаное пальто, застегнутое на одну пуговицу. Носила модель вещь на голое тело.

Также на Ратажковски, несмотря на то, что на улице июнь, были черные сапоги. В руке модель несла зеленую большую сумку на цепочке, а на глаза у нее были солнцезащитные очки.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

К слову, также на этой Неделе моды в верхней одежде перед камерами появились другие звезды - Джарел Лето и Ким Кардашьян надели шубы.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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