Надела кожаный красный костюм: улыбчивую Марго Робби сфотографировали папарацци

После грандиозной премьеры фильма "Вавилон" в Лондоне, на которой актриса Марго Робби продемонстрировала довольно нетипичный для себя образ от бренда Valentino, она отправилась на пресс-конференцию.

Девушку сфотографировали, когда она вышла с машины и в сопровождении охраны шла в кинотеатр Curzon Mayfair, где проходило мероприятие.

Марго решила продолжать тему красного, поэтому надела стильный кожаный костюм от бренда Bottega Veneta, который состоял из удлиненного жакета-пальто с черными пуговицами и кюлотов.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Дополняли наряд бордовые ботинки на каблуках и платформах, тоже от бренда Bottega Veneta, а также коричневая трикотажная кофта в рубчик, в которой мы ее уже видели на премьере в Лос-Анджелесе. Завершили образ укладка с несколькими прядями, макияж и золотые украшения.

Марго Робби / Фото: Getty Images

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