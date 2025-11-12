- Дата публикации
Шоу-бизнес
- 283
- 1 мин
Надела красное платье и сделала роскошные локоны: Кэтрин Зета-Джонс опять показала, что не стареет
Кэтрин Зета-Джонс в свои 56 лет излучает ту же красоту и женственность, которыми покорила Голливуд много лет тому назад.
Актриса посетила мероприятие посвященное сериалу «Уэнздей», в котором она сыграла вместе с Дженной Ортегой. Кэтрин появилась в ярко-красном платье с длинными рукавами, высокой горловиной и стильными складками ткани по бокам.
Это миди платье она дополнила черными классическими сапогами, прической с объемными локонами и ярким макияжем, в котором использовала красную помаду для губ.
Этот лук в очередной раз довел, почему Зета-Джонс одна из самых стильных и красивых женщин мира кино, ведь даже в столь лаконичном образе она умеет быть шикарной.
Это платье было от бренда Simkhai и своим фото в нем Кэтрин также поделилась в Instagram.
