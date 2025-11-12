Надела красное платье и сделала роскошные локоны: Кэтрин Зета-Джонс опять показала, что не стареет

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Актриса посетила мероприятие посвященное сериалу «Уэнздей», в котором она сыграла вместе с Дженной Ортегой. Кэтрин появилась в ярко-красном платье с длинными рукавами, высокой горловиной и стильными складками ткани по бокам.

Это миди платье она дополнила черными классическими сапогами, прической с объемными локонами и ярким макияжем, в котором использовала красную помаду для губ.

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Этот лук в очередной раз довел, почему Зета-Джонс одна из самых стильных и красивых женщин мира кино, ведь даже в столь лаконичном образе она умеет быть шикарной.

Это платье было от бренда Simkhai и своим фото в нем Кэтрин также поделилась в Instagram.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/CatherineZetaJones

Ранее звезда демонстрировала на публике свои ноги в невероятном черном кружевном мини-платье.