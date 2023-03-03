Надела красный латекс и выбелила брови: новый неожиданный образ Джулии Фокс

Модель Джулия Фокс, которая была малоизвестной до короткого романа со скандальным рэпером и дизайнером Канье Уэстом, в последнее время активно набирает популярности, а все это благодаря ее экстравагантным и очень смелым образам, в которых она появляется на улице и тусовках

Из-за легкости, с которой Фокс решается на изменения во внешности, она превратилась в инфлюэнсера и светскую львицу. Сейчас 33-летнюю американку активно приглашают на модные шоу и презентации, поэтому она прилетела в Европу, чтобы посетить Недели моды.

Джулия уже успела продемонстрировать несколько экстравагантных нарядов в Милане и Париже, а также появилась на мероприятии косметического бренда MAC Locked Kiss Ink. На модели был нетипичный для нее, полностью закрытый образ - длинное красное латексное платье и плащ. Образ она дополнила красной сумкой, ботинками и макияжем с акцентом на губах, которые были накрашены в технике омбре.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Брови Фокс по-прежнему высветлены - это один из самых модных бьюти-трендов 2022-2023, которому поддались многие знаменитости. Также "без бровей" появились на подиуме все модели недавнего показа Модного дома Balmain, во время презентации коллекции прет-а-порте осень-зима.

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