Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надела красный парик и дополнила образ любимыми аксессуарами: Алина Байкова на Неделе моды

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
80
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надела красный парик и дополнила образ любимыми аксессуарами: Алина Байкова на Неделе моды

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Она выбрала интересный лук, который отличался необычным цветом волос.

Украинская супермодель Алина Байкова, которая много лет живет и работает в США, попала под прицел фотографов на улице Метпекинг Дистрикт в Нью-Йорке. Девушка стала гостьей на Нью-Йоркской неделе моды.

На Алине было платье миди на одно плечо, которое украшали разрез и принт в виде цветов. Также у платья были один пышный рукав.

Наряд Байкова дополнила белыми браслетами с золотой фурнитурой, белым воротничком, а также ее любимыми аксессуарами - клатчем в цветные звезды и сине-желтыми туфлями-лодочками. Макияж модель в этот раз выбрала лаконичный, акцентировав внимание на густых темных бровях.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Днем ранее Алина побывала на показе Naeem Khan и любезно позировала перед камерами фотографов, работающих на светском мероприятии. Одета Байкова была в миниатюрное платье-кольчугу бронзового цвета с длинными рукавами и высоким воротом и обута в серебристые туфли-лодочки на каблуках.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Читайте также:

Украинская модель рассказала о депрессии, которая ее сковала с начала войны

Украинская модель рассказала о депрессии, которая ее сковала с начала войны

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
80
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация