Надела красный парик и дополнила образ любимыми аксессуарами: Алина Байкова на Неделе моды

Украинская супермодель Алина Байкова, которая много лет живет и работает в США, попала под прицел фотографов на улице Метпекинг Дистрикт в Нью-Йорке. Девушка стала гостьей на Нью-Йоркской неделе моды.

На Алине было платье миди на одно плечо, которое украшали разрез и принт в виде цветов. Также у платья были один пышный рукав.

Наряд Байкова дополнила белыми браслетами с золотой фурнитурой, белым воротничком, а также ее любимыми аксессуарами - клатчем в цветные звезды и сине-желтыми туфлями-лодочками. Макияж модель в этот раз выбрала лаконичный, акцентировав внимание на густых темных бровях.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Днем ранее Алина побывала на показе Naeem Khan и любезно позировала перед камерами фотографов, работающих на светском мероприятии. Одета Байкова была в миниатюрное платье-кольчугу бронзового цвета с длинными рукавами и высоким воротом и обута в серебристые туфли-лодочки на каблуках.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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