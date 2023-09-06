Надела красный парик и жакет-платье: Меган Фокс сфотографировали с женихом в Нью-Йорке

Пара все еще вместе, несмотря на слухи о расставании.
Эффектную красотку Меган Фокс заметили с ее бойфрендом Колсоном Бэйкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly, в Нью-Йорке. Папарацци сфотографировали пару, когда они держась за руки выходили из отеля на Манхеттене.
Меган выглядела шикарно, но ее образ был не типичным, поскольку актриса надела серый оверсайз жакет-платье и красный парик в стиле боб. Образ она дополнила высокими питоновыми сапогами на шнуровке, а также мини-сумкой.
Конечно же Фокс не обошлась без украшений - она украсила шею множеством цепочек и чокером, а также надела солнцезащитные очки. На лице у нее был яркий макияж, а на руках маникюр.
Колсон оделся не менее эпатажно. На музыканте были широкие джинсы с карманами, кроссовки, полосатая кофта и дутая джинсовая куртка. Лук он тоже дополнил очками, но в белой оправе.
Напомним, что некоторое время ходили слухи о расставании пары, якобы из-за измен Бэйкера, но в результате они помирились и возобновили роман.
Читайте также:
- Меган Фокс: сексуальная звезда "Трансформеров", модель и бунтарка
- В платье-сетке и с глазом на груди: Меган Фокс в пикантном луке пришла на вечеринку
- Ее бюст стал еще больше: Меган Фокс в пикантном аутфите пришла на вечеринку