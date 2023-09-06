Надела красный парик и жакет-платье: Меган Фокс сфотографировали с женихом в Нью-Йорке

Пара все еще вместе, несмотря на слухи о расставании.

Эффектную красотку Меган Фокс заметили с ее бойфрендом Колсоном Бэйкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly, в Нью-Йорке. Папарацци сфотографировали пару, когда они держась за руки выходили из отеля на Манхеттене.

Меган выглядела шикарно, но ее образ был не типичным, поскольку актриса надела серый оверсайз жакет-платье и красный парик в стиле боб. Образ она дополнила высокими питоновыми сапогами на шнуровке, а также мини-сумкой.

Конечно же Фокс не обошлась без украшений - она украсила шею множеством цепочек и чокером, а также надела солнцезащитные очки. На лице у нее был яркий макияж, а на руках маникюр.

Колсон оделся не менее эпатажно. На музыканте были широкие джинсы с карманами, кроссовки, полосатая кофта и дутая джинсовая куртка. Лук он тоже дополнил очками, но в белой оправе.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Напомним, что некоторое время ходили слухи о расставании пары, якобы из-за измен Бэйкера, но в результате они помирились и возобновили роман.

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