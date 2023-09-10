Надела красный плащ и сапоги: дочь супермодели Хайди Клум удивила выбором смелого наряда

Юная модель решила привлечь внимание смелым образом.
19-летняя дочь супермодели Хайди Клум - Лени - посетила Нью-Йоркскую неделю моды. Начинающая модель появилась среди гостей показа бренда Alice + Olivia.
На девушке был эффектный и яркий образ, поскольку она надела красный плащ на голое тело и завязала на широкий пояс. Плащ был сделан из эко-кожи и обшит по краям красной лентой из такого же материала.
Также девушка надела черные короткие шорты и красные сапоги на высоких каблуках. Из украшений она выбрала только несколько серег, а на лице у нее был лаконичный макияж с яркими румянами.
Плащ модели из новой коллекции, а его стоимость 895 долларов.
Также этот показ в Нью-Йорке посетила светская львица и модница Ники Хилтон. На публике она появилась в красном костюме очень похожем на Chanel.
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